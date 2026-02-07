C.sinistra: Aprilia Domani aderisce a Progetto Civico Italia di Onorato

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Il movimento civico Aprilia Domani aderisce a Progetto Civico Italia, la rete nazionale coordinata da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. La presentazione è avvenuta ieri sera al Simon Hotel di Aprilia alla presenza di Alessandro Onorato, di Antonio Taurelli, coordinatore del Lazio di Progetto Civico Italia e dei componenti del coordinamento ‘Aprilia Domani’: Alessandro Lillo, Ernesto Cassetta, Claudio Farinelli e Mauro Fioratti Spallacci.

“L’ingresso di ‘Aprilia Domani’ – commenta Alessandro Onorato – nella nostra rete impreziosisce un lavoro che, con entusiasmo e con risultati impressionanti, stiamo portando avanti da Bolzano a Caltanissetta. Credo che sia fondamentale incontrarsi, parlare e confrontarsi sui territori, ascoltando i cittadini insieme agli amministratori che ogni giorno – senza risorse e attenzione nazionale – si battono per risolvere i problemi delle proprie comunità. Pochi giorni fa eravamo in Friuli, ora ad Aprilia, poi prossima settimana andremo a Rieti e in Sicilia: passo dopo passo stiamo creando una nuova forza davvero riformista, popolare e civica, con una nuova classe dirigente, che arricchisca la coalizione di centrosinistra”.

Tra i presenti, anche amministratori degli altri partiti di centrosinistra come Davide Zingaretti (Segretario PD Aprilia), ⁠Filippo Treiani (coordinatore regionale Verdi), Sara Samperi (coordinatrice provinciale Latina Verdi), Davide Casari (segretario Sinistra Italiana Aprilia), Andrea Ragusa (portavoce M5S Aprilia) e ⁠Vincenzo Giovannini (coordinatore provinciale Italia Viva). Un attestato di stima a Progetto Civico Italia e un segnale di unità della coalizione progressista per il comune di Aprilia .

“Voglio ringraziare Alessandro Onorato e Antonio Taurelli. La loro presenza oggi – spiega Alessandro Lillo del coordinamento Aprilia Domani – significa che Aprilia sta finalmente smettendo di parlare da sola in una stanza chiusa. Scegliere la rete di Onorato significa portare ad Aprilia un metodo di lavoro serio e avere un filo diretto con le istituzioni tramite chi, come Alessandro a Roma Capitale, dimostra ogni giorno che lo sviluppo si fa con la programmazione e con la massima trasparenza. Dobbiamo ribaltare il modo di fare politica. Per anni ci hanno abituato a decisioni calate dall’alto, noi vogliamo fare l’opposto. Vogliamo partire dai bisogni reali, dalle strade, dalle esigenze concrete di chi vive Aprilia ogni giorno, e far risalire queste necessità verso le istituzioni perché diventino soluzioni. I cittadini non devono essere spettatori, devono essere protagonisti delle scelte. Solo così Aprilia può ripartire davvero”.

“Con l’entrata di Aprilia nella rete di Progetto Civico Italia – dichiara Antonio Taurelli – il coordinamento regionale del Lazio si arricchisce di persone e di esperienze virtuose. Aprilia è il secondo comune per numero di abitanti della provincia di Latina e, soprattutto, rappresenta un grande laboratorio politico per il campo progressista che presto dovrà presentarsi al voto dopo un periodo di commissariamento per mafia e di conseguente e comprensibile diffidenza politica dei cittadini”.