‘Asilo degli orrori’. Day after fatto di “rabbia e sgomento” dall’indagine di Procura e Carabinieri che ha portato ad essere indagate cinque persone, tre religiose, due del Madacascar e una filippina (34, 59 e 60 anni) e due educatrici (una 55enne e una 36enne ) a cui è stato applicato il divieto dimora nel capoluogo. Il tutto avvenuto grazie alla denuncia sporta dal rappresentante di una cooperativa e di una dipendente, già attiva presso l’asilo nido in questione con ipotesi accusatoria secondo la quale “… all’interno della struttura abitualmente venivano realizzate condotte maltrattanti ai danni dei bambini da parte delle insegnanti, sia religiose sia laiche” e con “attività investigative … che hanno consentito di documentare una serie di abusi su bambini … tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare”.

