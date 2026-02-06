Sicurezza: sondaggio Izi, violenze emergenza per 75%, per 77% sinistra non isola violenti

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “La sicurezza è per gli italiani sempre di più un’emergenza: il 75% è convinto che alla luce degli scontri di Torino esista un nuovo allarme legato alle violenze di piazza nel corso delle manifestazioni”. E’ quanto emerge da un sondaggio Izi per L’Aria che Tira su La7. “Tra gli elettori del governo la percentuale più del 93% pensa che il momento sia grave ma anche tra chi vota per i partiti di opposizione la parte maggioritaria, il 62% degli intervistati, ritiene che ci sia una situazione critica”.

“Più della metà degli italiani, il 54%, pensa che siano necessarie nuove misure urgenti in materia di ordine pubblico per contrastare le violenze nel corso delle manifestazioni: per quanto riguarda gli elettori del centrodestra l’84% ritiene che l’emergenza violenza richieda misure immediate, ed anche tre elettori su dieci di opposizione concordano che vi sia urgenza di una stretta sulla sicurezza”, si legge in una nota.

“Il Governo Meloni è stato bocciato dalla stragrande maggioranza degli elettori sul contrasto alle violenze nelle manifestazioni: il 67% ritiene non idoneo l’intervento dell’esecutivo, ed anche tra gli elettori di maggioranza tre su dieci sono insoddisfatti della reazione del governo. Il 77% poi degli elettori ritiene che la sinistra non faccia abbastanza per isolare i violenti. Anche tra gli stessi elettori di opposizione il 61,4% ritiene che non sia adeguata l’azione contro i facinorosi. Le ipotesi al vaglio del governo nel decreto sicurezza trovano il consenso del 40% circa degli elettori totali. Mentre tra gli elettori di centrosinistra, tre su dieci, non sono affatto convinti dell’obbligo di cauzione e dello scudo penale”.