“Alleanze future solo con chi rispetta la coalizione”. Il centrodestra aveva reso noto che, pur in presenza di due liste, tale opzione sarebbe stata il frutto di una condivisione. Le parole di Francesco Rubano non sembrerebbero andare in tale direzione ed il riferimento alla Lega, che ha scelto di proporre una lista propria con “Sannio insieme”, è del tutto evidente.

“Se le scelte elettorali compiute in occasione delle prossime elezioni provinciali di Benevento del 28 febbraio favoriranno il centrodestra, rivolgerò i miei apprezzamenti a chi le ha ideate. Se, al contrario, dovessero produrre un danno alla coalizione, arrivando persino a favorire gli avversari, lo dico sin d’ora con estrema chiarezza: Forza Italia porrà un veto irrevocabile su qualunque futura alleanza locale. Le coalizioni – aggiunge il coordinatore provinciale berlusconiano – si vivono con serietà, coerenza e senso di responsabilità”.

