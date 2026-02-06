Pd: Picierno, ‘il pluralismo non è una concessione’

Roma, 6 feb (Adnkronos) – “Il pluralismo non è una concessione, non è lasciar parlare qualcuno e poi fare come se nulla fosse perché c’è già un’altra linea, non è generica tolleranza”. Lo ha detto Pina Picierno alla Direzione del Pd.

“Ci può essere unità anche avendo posizioni diverse, se quelle posizioni vengono ascoltate, riconosciute e apprezzate. Non si è più uniti quando invece le differenze vengono ridotte all’invisibilità, insultate, annichilite e lì nasce la frattura”, ha spiegato la vice presidente del Parlamento Ue.