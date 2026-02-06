Pd: Picierno a Schlein, ‘Tolkien? Recuperiamo Gobetti piuttosto’

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Forse invece di discutere di come recuperare Tolkien, dovremmo recuperare Piero Gobetti, di cui in quest’anno ricorrono 100 anni dalla morte, inferta per mano dei fascisti”. Lo dice, a quanto viene riferito, Pina Picierno alla Direzione Pd.

“Noi abbiamo visto, e dobbiamo parlarne, un progressivo slittamento di questo partito. Sugli autobus c’è scritto: ‘Si prega di non parlare al conducente’. Perché è vero, non si disturba chi è alla guida. Ma forse, visto che la strada che stiamo attraversando non è quella che abbiamo scelto insieme, forse allora le nostre voci sono più che una semplice richiesta di informazione. Sono la volontà di mondi che esistono, con cui parliamo, che ci vogliono, che ci vorrebbero un paio di cure, che fanno fatica a capire davvero qual è il termine di questo nostro viaggio”.