Pd: Bonaccini, ‘c’è una questione settentrionale, serve appuntamento ad hoc’

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Condivido e voto la relazione della segretaria, ma tra i temi elencati nell’agenda di lavoro per costruire il programma che Schlein ha indicato, io ne aggiungo un altro, che peraltro lei stessa aveva indicato a Napoli la settimana scorsa: c’è una questione meridionale, ma anche una settentrionale, per quanto ci riguarda come Pd e centrosinistra. Non possiamo continuare a governare solo una, l’Emilia-Romagna, delle otto regioni collocate al nord, se vogliamo vincere e governare il Paese. Anche perché, banalmente ci vivono quasi la metà degli italiani e si produce oltre la metà del nostro Pil. Costruiamo un appuntamento ad hoc”. Così il presidente del Pd Stefano Bonaccini, intervenendo in direzione al Nazareno.

