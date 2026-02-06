Si è conclusa con una sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un quarantenne di Sant’Agata de’ Goti.

Il medesimo, in particolare, risultava essere accusato di aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. La decisione è stata adottata dal giudice Monaco del Tribunale di Benevento a seguito del dibattimento che ha chiarito la dinamica dei fatti risalenti a vicende riconducibili temporalmente al mese di aprile del 2024.

