Non è dato sapere quante persone siano entrate in azione, mentre è probabile che i vari colpi portino la stessa firma.

Nel Medio Calore è in corso una nuova escalation di furti. I malviventi continuano a muoversi negli stessi orari, nel tardo pomeriggio, e si dimostrano sempre più incuranti dell’eventuale presenza dei proprietari all’interno delle abitazioni.

A una settimana dal raid in una villa a Audisoli, frazione di San Nazzaro, nel tardo pomeriggio di mercoledì a San Giorgio del Sannio sono stati visitati almeno quattro appartamenti, tutti in pieno centro.

Intorno alle 18 ignoti si sono intrufolati in un condominio di via Roma, a due passi da piazza Bocchini. Un’area costantemente trafficata. Hanno atteso che una famiglia lasciasse casa, si sono arrampicati al primo piano dell’edificio – al piano terra c’è un pub ma i preparativi per la serata non erano ancora partiti – e hanno praticato un foro nell’infisso per aprirlo agevolmente. Una volta dentro, i ladri hanno messo diverse stanze a soqquadro e sono riusciti a portare via monili in oro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia