Una condotta folle quella del 28enne S.U. che nella notta tra mercoledì e giovedì non si è fermato all’alt della Polizia e ha poi iniziato una folle corsa, prima nelle strade del capoluogo e poi fino a Ponte, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Il giovane si è anche filmato con lo smartphone durante la corsa in auto, in particolare lungo corso Garibaldi, urlando “maresciallo non mi prendi” (riecheggiando il verso della canzone del neo melodico Mirko Pandetta, ‘Pistole nella fendi’), con il video subito pubblicato sui social.

