L’idea fissa è sempre la stessa: la vittoria. Ne insegue un’altra il Benevento, consapevole che un eventuale successo nel match odierno contro il Picerno gli concederebbe la possibilità di dare un’ulteriore accelerata alla propria marcia, ma soprattutto di scuotere nuovamente il campionato. Lo stop forzato del Catania, conseguenza del rinvio del derby con il Trapani, mette infatti la formazione giallorossa davanti all’opportunità di avviare le prove di fuga, aumentando così momentaneamente a sei i punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice.
