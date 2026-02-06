Dopo oltre quarant’anni di attesa, la struttura dell’ex ospizio di Cusano Mutri si prepara finalmente a rinascere. L’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Crocco è riuscita a intercettare fondi del Pnrr destinati al Piano asili nido, consentendo il recupero di un edificio rimasto incompiuto dagli anni Ottanta.

Il finanziamento rientra nella Missione 4, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso il quale il ministero dell’Istruzione sostiene la realizzazione di nuovi asili nido e la riqualificazione di strutture esistenti. Tra gli interventi ammessi rientrano dunque anche quelli riguardanti edifici originariamente progettati per altre destinazioni d’uso e mai ultimati.

