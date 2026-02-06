La Giunta del Comune di Castelpagano, guidata dal sindaco Giuseppe Bozzuto, ha deciso di approvare il documento indirizzo alla progettazione relativo ai lavori di rifacimento, completamento e razionalizzazione della rete idrica comunale.

La stessa presenta diffuse criticità strutturali e funzionali dovute all’obsolescenza delle infrastrutture, alle elevate pressioni di esercizio e alle conseguenti frequenti rotture delle condotte.

Tali criticità determinano disservizi alla popolazione, in particolare nelle zone poste alle quote più elevate del centro abitato, soprattutto nei periodi di carenza idrica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia