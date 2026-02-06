Cinque persone sono gravemente indiziate, in concorso tra loro, di maltrattamenti ai danni di minori.

E’ il risvolto di un’inchiesta della Procura, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza da parte dei Carabinieri di Benevento nei confronti delle cinque indagate, per i quali è scattato il divieto di dimora in città; l’ordinanza è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura di Benevento.

“L’indagine – ha spiegato il procuratore Gianfranco Scarfò – è scaturita dalla denuncia sporta dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative; questi aveva appreso da una dipendente del servizio civile, in servizio presso un asilo nido del centro cittadino, gestito da una congregazione di suore, che all’interno della struttura abitualmente venivano realizzate condotte maltrattanti ai danni dei bambini da parte delle insegnanti, sia religiose sia laiche”.

