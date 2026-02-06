Condizioni di reddito e aumento ‘monstre’ dei prezzi delle auto nuove stanno spingendo sempre più i campani, e in particolare i sanniti, verso quattro ruote usate.

Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate in regione ha chiuso l’anno in crescita: i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno raggiunto quota 286.907, con un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo contesto nella nostra provincia c’è stato un vero e proprio boom, un dato di crescita pari al 5,3 per cento, con 15.473 passaggi di proprietà.

