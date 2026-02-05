Ucraina: iniziato secondo giorno di colloqui negli Emirati Arabi

Abu Dhabi, 5 feb. (Adnkronos/Afp) – Ha avuto inizio negli Emirati Arabi la seconda giornata di colloqui mediati dagli Stati Uniti fra negoziatori ucraini e russi, volti a porre fine all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, che dura da quasi quattro anni. “Il secondo giorno di colloqui ad Abu Dhabi è iniziato. Stiamo lavorando con gli stessi format di ieri: consultazioni trilaterali, lavoro di gruppo e successivo allineamento delle posizioni”, ha affermato il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov.