Un secondo intervento chirurgico, ipotizzato martedì, al momento non appare più necessario. Questa una delle novità arrivate ieri dal ‘San Pio’ di Benevento, relativo alle condizioni della 45enne vittima dell’assalto del marito, che le ha sparato con un fucile nella tarda mattinata di lunedì, all’esterno della loro abitazione a Paduli. Le condizioni della donna, nell’Unità di Anestesia e Rianimazione, continuano a migliorare, ma la prognosi resta riservata.
