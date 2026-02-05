Sicurezza: Pd Senato a Piantedosi, ‘quando sgombera CasaPound?’

Roma, 5 feb (Adnkronos) – “Con quali tempistiche intenda procedere ad assicurare lo sgombero dell’immobile di via Napoleone III, illegittimamente occupato dall’associazione neofascista CasaPound”. Lo chiede, al ministro dell’Interno, il gruppo del Pd al Senato.

“Il 25 ottobre 2025, il giornalista e scrittore Alessandro Sahebi ha reso noto di essere stato aggredito a Roma, in via Merulana dinanzi al teatro Brancaccio, da tre persone; l’aggressione, verbale e fisica, è stata causata dal fatto che Sahebi indossava una felpa con il logo di ‘Azione antifascista’ -spiegano i dem-. Nelle stesse settimane, nella stessa zona, come noto molto vicina all’immobile illegittimamente occupato dall’associazione neofascista ‘CasaPound’ in via Napoleone III, il cui sgombero è stato ripetutamente annunciato, senza seguito, dal Ministro dell’Interno, un gruppo di persone si è avventato sulle persone sedute al bar ‘Lo Statuto’, poco distante dal luogo in cui è avvenuta l’aggressione ai danni di Sahebi, aggredendole e gridando slogan neofascisti”.

“Dopo questi fatti come Pd al Senato abbiamo presentato una interrogazione al Ministro dell’Interno, a prima firma Cecilia D’Elia e sottoscritta da tutto il gruppo, per chiedere al governo cosa intendesse fare per affrontare il problema. Non abbiamo ricevuto risposta”, proseguono i senatori del Pd.

(Adnkronos) – “Anche in altri luoghi del Paese intanto si moltiplicano, da mesi, aggressioni di chiara matrice neofascista. Visto che gli articoli 4 e 5 della legge n. 645 del 1952 puniscono l’apologia del fascismo (anche con riferimento a chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche), le manifestazioni fasciste, e chi continua a diffondere nel Paese idee e metodi neofascisti, contrastanti con la Costituzione e con la legge, anche valutando l’adozione dei provvedimenti di scioglimento cui all’articolo 3 della richiamata legge n. 645 del 1952, chiediamo anche oggi al ministro Piantedosi di sapere, anche alla luce delle sue comunicazioni rese in queste ore al Parlamento e in attesa dell’annunciato decreto sicurezza: quando risponderà alla nostra interrogazione presentata ormai 4 mesi fa”, chiedono tra l’altro i senatori del Pd.