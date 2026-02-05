Sicurezza: Gasparri, ‘norme per stroncare violenze e tutelare forze ordine’

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Il governo ha varato le nuove norme sulla sicurezza, un decreto che entra subito in vigore e che il parlamento discuterà, convertirà, e altre proposte di legge. Dobbiamo stroncare la violenza, quella tipo Askatasuna, che ha portato terrore nelle vie di Torino, di Bologna, di Roma e di altri luoghi”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in un video pubblicato su Facebook.

“Si devono e si possono fermare coloro che, più volte denunciati ed identificati, si spostano secondo il calendario delle manifestazioni per portare devastazioni e prepotenze. Questo viene fatto nel rispetto dell’articolo 13 della Costituzione italiana. Nessuno ha dovuto correggere nulla perché il governo e la maggioranza di centrodestra si muovono nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Più tutela quindi per il popolo in divisa. E se un carabiniere, un poliziotto, un appartenente della Guardia di Finanza o della polizia locale, interviene per stroncare comportamenti criminali, non deve finire nel registro degli indagati. Stroncare la violenza, impedire occupazioni, tutelare chi ci difende, queste ed altre norme, insieme all’incremento degli organici, al nuovo contratto di lavoro per il popolo in divisa, sono le risposte di Forza Italia e del centrodestra. La sinistra si era detta, a parole, pronta a condannare la violenza ed a solidarizzare con le forze di polizia”.

“Non hanno votato in Senato insieme a noi perché sono degli ipocriti e perché, alla prova dei fatti, preferiscono Askatasuna, preferiscono i centri sociali e sfilano con quella gente, che poi indossa un passamontagna e devasta le città. Il centrodestra è diverso e sosteniamo questi provvedimenti contro il tempismo di Askatasuna, chiedendo alla magistratura più severità. Scarcerare i criminali il giorno dopo è la dimostrazione che qualcuno ha scambiato i tribunali e le procure per un luogo dove fare politica a favore dei peggiori”.