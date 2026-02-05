Sicurezza: Conte, ‘cercasi vere misure, obiettivo governo soffocare dissenso’**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Aspettiamo di leggere i testi, ma apprendiamo da Giorgia Meloni che dopo anni a dire ‘no’ alle proposte del M5S per colpire ladri e borseggiatori con la procedibilità d’ufficio senza querela, ora al Governo si sono svegliati dal lungo sonno per inserire in un provvedimento quel che hanno sempre respinto in Parlamento. Buongiorno”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Per il resto cercasi vere misure per la sicurezza nelle strade delle nostre città: con le loro norme i ladri continuano a scappare perché li avvertono dell’arresto e non si fa nulla di concreto e rilevante per investire e aumentare gli agenti, i presidi e i controlli nelle strade. Questa è la sicurezza che ci chiedono le persone dopo anni di Governo in cui sono aumentati furti, scippi e rapine. Invece il loro obiettivo era sfruttare i fatti di Torino per soffocare il dissenso: per fortuna hanno dovuto fare retromarcia su alcune norme assurde, come quella sulla cauzione per organizzare una manifestazione, che avrebbero voluto infilare nel decreto pensando che saremmo stati tutti zitti e buoni. O come sul fermo preventivo basato sul semplice sospetto, criticato persino da La Russa E non finisce qui”.

“Nello stesso Consiglio dei Ministri hanno deciso di andare avanti con lo scempio del progetto fallito del Ponte sullo Stretto. Un Governo serio avrebbe preso quei miliardi bloccati per dare risposte a imprese e cittadini che hanno perso tutto per il maltempo. Invece insistono e calpestano territori che stanno soffrendo e non hanno risposte da settimane. D’altronde i bisogni reali dei cittadini vengono sempre in coda e svaniscono in quasi 4 anni di propaganda: come col decreto bollette, gli interventi sulle liste d’attesa e sul carovita”.