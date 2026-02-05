Ancora una volta via Bagnoli viene utilizzata come una discarica a cielo aperto. Una pratica nota, sebbene l’intervento di riqualificazione della strada aveva inaugurato un periodo di “tregua”. E invece gli incivili sono tornati a colpire.

Siamo a Cucciano, frazione di San Martino Sannita. Via Bagnoli è una piccola arteria che si immerge nell’area boschiva delle Surte, collegamento con il territorio di San Nicola Manfredi.

E’ stata messa a nuovo nel 2021, con un finanziamento regionale ottenuto dal Comune che ha consentito, di fatto, di ricostruire una strada in alcuni tratti ridotta a sterrato. Proprio per via delle grosse difficoltà di attraversarla, si era trasformata in un luogo di sversamenti continui. A valle finiva di tutto: sacchetti di spazzatura, penumatici, computer, anche dei water. E amianto. In diverse occasioni il Comune è stato costretto a stanziare fondi per le bonifiche di lastre in eternit abbandonate in mezzo ai castagni. Uno sfregio a un luogo mai abbastanza valorizzato e tutelato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia