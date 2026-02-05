Il 2 gennaio scorso, Francesco Rillo ha scritto la parola fine sul suo rapporto col Benevento. Addio ai colori giallorossi per un sannita sbocciato all’ombra della Dormiente. “Era arrivato il momento di uscire dalla comfort zone, di spiccare il volo e di staccarsi da quella che è stata casa fino a poco tempo fa. Non è stato facile, ma era la scelta giusta”, ha confessato il difensore a Il Sannio Quotidiano a poche ore dall’incrocio con il suo passato. Oggi il suo presente si chiama Picerno: “Conoscevo la società, ha sempre fatto campionati importanti: appena c’è stata l’occasione ho detto subito sì perché credo nelle potenzialità del club. Mi sono ambientato sin da subito, siamo in tanti nuovi ma siamo stati accolti molto bene dal gruppo”.

