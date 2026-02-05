Referendum: sondaggio Porta a Porta, Sì al 52,5% e No al 47,5%**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Il 35,5% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, non andrà il 18,9%, indecisi il 45,6%. In particolare, il 52,5% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 47,5% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto ‘Only Numbers’ (Alessandra Ghisleri) per “Porta a Porta”.

Alla domanda: la legge prevede l’introduzione di due diversi consigli superiori della magistratura, composti rispettivamente d a pubblici ministeri e d a magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. Lei è favorevole o contrario? Favorevole il 40,8% degli intervistati contrario il 33,4%, non so il 25,8%. Alla domanda: i due consigli superiori saranno composti per due terzi d a magistrati sorteggiati all’interno della categoria e per un terzo d a professori universitari o avvocati con almeno 15 anni d i attività professionale, sorteggiati all’interno di un elenco approvato dal parlamento in seduta comune. Lei è favorevole o contrario all’introduzione di questa procedura? Ha risposto Si il 39,7%, No il 34,3%, indeciso o non sa il 26%.

Alla domanda, infine: la legge prevede che i magistrati vengano giudicati d a un’alta corte disciplinare, composta d a 15 membri. Tre nominati dal presidente della Repubblica, tre d a professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di anzianità estratti a sorte i n un elenco approvato dal parlamento i n seduta comune e d a nove magistrati estratti a sorte tra i pubblici ministeri e i magistrati giudicanti. Lei è favorevole o contrario ?” E’ favorevole il 43,6% degli italiani, contrario il 32%, non sa il 24,4%.