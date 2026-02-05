Sul fronte della qualità dell’aria in città emerge un andamento negativo in questa prima frazione di 2026, con un dato relativo a sforamenti per le polveri sottili molto consistente, nell’arco di gennaio e in questi primi giorni di febbraio.

Sei gli sforamenti, tutti concentrati e rilevati nella zona stadio, al rione Libertà, monitorati dalla centralina Arpac deputata alle analisi ambientali.

In particolare, l’ultimo rilevamento ha registrato un valore sopra soglia di 53 microgrammi per metro cubo di Pm10-polveri sottili.

