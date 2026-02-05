Partiti: sondaggio Porta a Porta, Fdi al 29,8% e Pd al 23,1%, Vannacci all’1,6%**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Nella prima rilevazione dell’ Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) la lista Futuro Nazionale di Vannacci si collocherebbe all’1,6%. Si legge in una nota di Porta a Porta.

Fratelli d’Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio ed è al 29,8%, seguito dal Pd al 23,1% (-0,3%). Il Movimento 5 stelle, invece, e’ all’11,3%, in crescita dell’1,1%. Forza Italia al 9% , è stabile, mentre la Lega all’ 8% % cala dello 0,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,4% (-0,1%), Azione è al 3,7% (+0,1%), Italia Viva al 2 % cede lo 0,8%(-0,8%). Infine +Europa all’1,8 % cresce dello 0,2%, mentre Noi Moderati è allo 0,8% e cala dello 0,2%.

In generale, il centrodestra è al 47,6% mentre il campo largo (senza Azione) è al 44,6 (+0,1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,7% (in calo del 2,6% rispetto all’ultima rilevazione).