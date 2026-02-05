Summit ieri a Palazzo Santa Lucia sul caso del trasporto pubblico locale a Benevento.

Sul tavolo le difficoltà per il mancato subentro da inizio anno, come precedentemente preventivato, di Air Campania, aggiudicataria del lotto Tpl su gomma Avellino-Benevento, con contestuale proroga alla Trotta Bus e le conseguenti criticità nei rapporti tra parte aziendale e lavoratori, relative all’erogazione degli stipendi. Un nodo affrontato nelle ultime settimane da Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl e Ugl Auto Ferro.

