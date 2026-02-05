La Giunta del Comune di Montefalcone di Val Fortore, guidata dal sindaco Michele Leonardo Sacchetti, ha approvato il documento di indirizzo della progettazione dei lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in località San Lorenzo e Serra Croce.

L’amministrazione intende utilizzare i contributi per le spese di progettazione messi a disposizione dal Ministero dell’interno per l’annualità 2026.

Si tratta dei contributi a copertura delle spese di progettazione, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

