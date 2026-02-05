Palazzo del Governo di Benevento ha ospitato un vertice convocato per fare il punto sul tema sicurezza in valle Vitulanese. Sotto la presidenza del Prefetto, si è riunito nella giornata di ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare quello che è diventato, negli ultimi mesi, il timore vivo di un bacino di oltre 10mila cittadini. Un’escalation di furti in casa che ha scosso le comunità del comprensorio.

