Castelvetere in Val Fortore si appresta a festeggiare il carnevale la prossima domenica 8 febbraio.

L’evento, organizzato dalla Pro loco, si terrà a partire dalle ore 15 con la sfilata dei carri allegorici. La Pro loco promette un pomeriggio di festa, musica e tradizione che coinvolgerà grandi e piccoli, tra maschere, spettacoli e tanta allegria.

Ospiti speciali dell’edizione 2026 saranno il Diavolo di Tufara tra folklore, mistero e tradizione, la Sassinoro Funky Street Band con musica dal vivo, ritmo e divertimento, il Gruppo Folk di Riccia con balli tradizionali, costumi storici e identità popolare la Pro loco Pago Veiano e Banfy.

