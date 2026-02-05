Benevento, in gruppo anche Celia: Floro Flores si prepara al tour de force

Tutti a disposizione. Floro Flores può inoltrarsi nel migliore dei modi nel ciclo di fuoco che attende il suo Benevento che domani giocherà la seconda di cinque gare da disputare nel giro di 21 giorni. La prima, quella con l’Atalanta Under 23, è andata in archivio con una rimonta epica e con altri tre punti pesantissimi. Ora la truppa giallorossa spera di ripetersi contro il Picerno, magari con lo stesso epilogo del match di domenica e possibilmente con qualche patema d’animo in meno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia