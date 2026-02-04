Mo: Hamas, ‘Idf cerca pretesto per colpire nostro popolo’

Gaza, 4 feb. (Adnkronos) – Hamas respinge le accuse delle Idf secondo cui il movimento islamista avrebbe sparato contro le truppe israeliane e condanna l’ondata di attacchi del’esercito con la stella di David nella Striscia, che avrebbe ucciso almeno 21 persone dall’alba. Gli attacchi sono avvenuti dopo che l’Idf ha dichiarato che uomini armati hanno aperto il fuoco contro le truppe nel nord di Gaza durante la notte, ferendo gravemente un ufficiale di riserva. L’esercito ha accusato Hamas di una “palese violazione” del cessate il fuoco.

Hamas ha dichiarato che “le affermazioni di Israele secondo cui uno dei suoi soldati sarebbe stato colpito da una sparatoria non sono altro che un pretesto per continuare a uccidere il nostro popolo” e ha aggiunto che gli attacchi delle Idf “rappresentano un deliberato sabotaggio degli sforzi per rispettare il cessate il fuoco”. Hamas ha affermato che quattro minorenni sono stati uccisi in successivi attacchi delle Idf. Secondo il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, che non fa distinzione tra civili e combattenti, dall’alba gli ospedali della Striscia hanno ricevuto un totale di 38 feriti e i corpi di 21 persone uccise negli attacchi delle Idf.