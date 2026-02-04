Messina: omicidio tre cacciatori, in corso vertice investigatori in Procura Patti**

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – E’ in corso, presso gli uffici della Procura di Patti (Messina), un vertice, presieduto dal Procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo, con gli investigatori per fare il punto sull’inchiesta sull’omicidio dei tre cacciatori trovati mercoledì scorso nel bosco di Montagnareale (Messina). La Procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, A.S., amico di caccia di una delle vittime, Antonio Gatani di 82 anni. L’uomo è accusato del triplice omicidio. Oggi è stato sottoposto alla prova dello stub dai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Messina.

Come raccontato dallo stesso indagato, la mattina del triplice omicidio, ha accompagnato Gatani nel bosco per una battuta di caccia. Ma poi sostiene di essersi allontanato. Le altre due vittime sono due fratelli: Giuseppe e Devis Pino di 44 e 26 anni. Adesso si attendono anche i risultati delle perizie balistiche. Sono stati sequestri all’indagato i fucili da caccia sottoposti a perizia balistica.

Oggi sono state restituite alle famiglie le salme dei tre cacciatori. I funerali di Antonio Gatani si terranno venerdì prossimo. Mentre non si sa ancora quando si terranno le esequie di Davis e Giuseppe Pino, 44 anni.