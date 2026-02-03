Un presente giudicato ormai insopportabile nonostante le ragionevoli certezze relative alla transizione della gestione del servizio trasporto pubblico ad Air Campania. Al momento però la situazione dei dipendenti Trotta bus resta parecchio pesante: “Troppi i disagi subiti dai lavoratori negli ultimi mesi con condotte di Trotta Bus inqualificabili” questa la valutazione condivisa dei rappresentanti sindacali Giuseppe Anzalone (Filt Cgil), Cosimo Pagliuca (UilTrasporti), Mario Coppola (Ugl Autoferro).

“Da fine ottobre tranne il vertice in Prefettura da noi sollecitato non c’è stato alcun confronto e alcun ascolto da parte di Trotta Bus; già questo è inaccettabile, ma a ciò si aggiunge pure la mancata puntuale erogazione di stipendio e tredicesima. Occorre fare chiarezza, perché ci sono forti preoccupazioni, disagi per utenza e lavoratori.

