Torino: FI, ‘risposta sia ferma, ma legalità e sicurezza non sono alternative’

Roma, 3 feb (Adnkronos) – Sui fatti come quelli avvenuti a Torino “non bisogna nè minimizzare nè strumentalizzare in senso contrario, sicurezza e ordine pubblico sono i doveri fondamentali dello Stato e richiedono fermezza e rispetto delle regole costituzionali, in questo si misura la credibilità delle istituzioni e il rispetto della Costituzione”. Lo ha detto in aula alla Camero Nazario Pagano, di Forza Italia, dopo l’informativa del ministro dell’Interno.

Pagano ha parlato di una risposta fatta di “fermezza e determinazione, senza ambiguità. Allo stesso tempo, crediamo nello Stato di diritto, ogni intervento va valutato con rigore e trasparenza, accertando i fatti e garantendo che ogni azione sia proporzionale alla legge. Per Forza Italia legalità e sicurezza non possono essere alternativi, c’è bisogno dell’uno e dell’altro”, ha detto Pagano.