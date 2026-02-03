Torino: Bonelli, ‘da Piantedosi comizio, attacca in aula Avs e alza livello scontro’**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Oggi il ministro Piantedosi si assume la responsabilità politica di alzare il livello di scontro nel Paese, non parlando da ministro, ma da esponente politico. Lei non può utilizzare le divisi dei poliziotti indossate con onore per fare propaganda. Lei oggi in aula si è assunto la responsabilità di attaccare una forza politica democratica, pacifista e non violenta”. Così Angelo Bonelli in aula alla Camera per le informativa del ministro Matteo Piantedosi sui fatti di Torino.

“Lei ministro aveva il dovere di tutelare i manifestanti pacifici e fermare i violenti, perchè voi quei violenti li conoscete e gli avete consentito di agire. Parla di ripristino delle legalità? Noi aspettiamo ancora lo sgombero di Casa Pound. Noi difenderemo il sempre il diritto di manifestare in modo democratico, chi lo fa, quelli sono i vostri nemici. I vostri amici sono i violenti e se c’è una complicità, quella è la vostra perchè noi la democrazia la difenderemo sempre”.