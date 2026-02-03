Nel corso dei controlli del fine settimana impulsati dai Carabinieri di Benevento, deferito un soggetto 40enne del capoluogo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, rintracciato senza autorizzazione all’interno di un appartamento ubicato di fronte alla propria abitazione. Deferita una donna 42enne, sorpresa all’interno del bar “Baffo d’Oro”, in Piazza Colonna, mentre tentava di asportare della merce; la stessa, al momento del controllo, forniva false generalità.
