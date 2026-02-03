Una rapporto sfibrato. La volontà di chiudere la relazione.

Sarebbe il motivo alla base di una lite tra moglie e marito, scoppiata nella tarda mattinata di ieri in un’area rurale di Paduli, degenerata nel peggiore dei modi. L’ennesimo episodio di violenza cieca contro una donna.

Femmina Arsa – un nome che suona come tetro presagio – è una contrada posta in un’area collinare tra il paese e Iscalonga, frazione di Sant’Arcangelo Trimonte. Qui ha casa la coppia. Lei, una 45enne, stava vivendo da sola da circa un anno, con i due figli. Come ci hanno raccontato alcuni conoscenti, la separazione era alle porte. Il marito, V.S., guardia giurata di 37 anni, si era trasferito in un paese vicino.

