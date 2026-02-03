Il caso di sospetta meningite di un alunno del ‘Montalcini’ a San Giorgio del Sannio domenica ha mandato in tilt una intera comunità scolastica, con informazioni frettolose o del tutto errate rimbalzate nelle chat dei genitori degli studenti. Molte famiglie, nel pomeriggio di domenica, hanno chiesto chiarezza all’amministrazione comunale e all’istituzione scolastica, mentre ancora non circolavano documenti o comunicazioni formali legate allo stato di salute del bambino. Il Comune in particolare è stato sollecitato a fermare le lezioni o a effettuare una sanificazione della scuola.

