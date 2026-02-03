Per sapere se il consiglio provinciale uscente risulterà quasi resettato dalle urne nella tarda serata del 28 febbraio occorre collegarsi con Bedford, borgo nell’Est dell’Inghilterra di poco meno di 80mila abitanti, laddove 2 su 7 sono di origine italiana.

E’ lì che si trova Giuseppe Ruggiero, l’unico consigliere provinciale che pare destinato a riproporsi, oltre ad Alfonso Ciervo sicuro in lista.

Il sindaco di Foiano dovrebbe rientrare ad ore dalla visita effettuata alla folta comunità fortorina e, finalmente, scioglierà il nodo: si ricandida o lascia?

Ruggiero potrebbe essere l’unico, assieme ad Alfonso Ciervo, stavolta intruppato nelle liste mastelliane, che i 935 sindaci e consiglieri, che costituiscono il corpo elettorale, potrebbero ritrovare sulla scheda fra i 10 occupanti attuali di uno scranno alla Rocca dei Rettori. Tra quattro giorni è prevista la presentazione delle liste (dalle 8 alle 20 di sabato e dalle 8 alle 12 di domenica), il che significa che la decisione del capogruppo Pd non potrà tardare.

