Il Tempio dell’Annunziata Antica di Pontelandolfo sarà destinato a Museo Civico dell’Arte Contadina.

È quanto ha stabilito la Giunta guidata dal Sindaco Valerio Testa.

L’amministrazione potrà realizzare il progetto grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 (M1C3), Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, Linea di Azione B “Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” – finanziato dall’Unione Europea per il “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del Borgo di Pontelandolfo”.

Tale progetto prevede, tra gli interventi, proprio la “Ristrutturazione e Adeguamento Funzionale del Tempio dell’Annunziata Antica da destinare a Museo Civico dell’Arte Contadina”.

