Sabato scorso la sala riunione del vecchio Comune di San Giorgio del Sannio ha ospitato il congresso del Partito Democratico di San Giorgio del Sannio.

Dopo un dibattito iniziale, l’assemblea ha eletto nuovo segretario del circolo Vincenzo Boniello, camice bianco e già consigliere comunale a San Giorgio.

L’elezione pone fine a una lunga e tribolata fase commissariale, caratterizzata anche dalle dimissioni di alcuni sub-commissari, seguita alla estromissione dell’ex segretario Marcello Barrasso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia