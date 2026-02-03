“Quanto emerso dal servizio-inchiesta di Fuori dal Coro sull’ospedale San Pio di Benevento è gravissimo e non può essere liquidato come un semplice errore tecnico”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che interviene sul caso delle “presunte finte visite al CUP del nosocomio sannita” come rappresentato in un servizio giornalistico nella trasmissione di Rete 4, condotta dal direttore Mario Giordano.

