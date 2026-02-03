Craxi: Mastella, ‘sabato a Benevento inaugurazione piazzale intitolato a Bettino’

Roma, 3 feb (Adnkronos) – “Sabato mattina alle ore 11, insieme al figlio Bobo e al segretario nazionale di Avanti Psi Vincenzo Maraio, inaugureremo piazzale Bettino Craxi”. Lo dice il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Da ministro della Giustizia, per primo, gli resi omaggio ad Hammamet. Da Sindaco ritengo opportuno il tributo ad uno statista la cui lezione è pienamente attuale, anche nella lungimirante azione di autonoma e intelligente rivendicazione di autonomia, europeista e italiana, dagli alleati americani che coraggiosamente mise in pratica, nell’ottobre del 1985, a Sigonella”, prosegue.

“La sua eredità oggi diviene anche simbolica sul versante, più complesso, della vicenda giudiziaria: recuperare pienamente la memoria del politico Craxi e della sua toccante vicenda umana fino alla morte in esilio, significa, tanto più ora in piena temperie referendaria, un altro passo avanti sulla strada, non più procrastinabile, dell’armistizio tra politica e magistratura”, conclude.