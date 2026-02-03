Il mercato del Benevento chiude col botto. Anzi, con i botti perché nell’ultimo giorno di trattative il club giallorosso riesce a regalarsi due innesti di spessore: per la difesa arriva il terzino sinistro Raffaele Celia, in forza al Cesena nella prima parte di stagione, mentre l’aggiunta a centrocampo risponde al nome di Christian Kouan. Entrambi arrivano a titolo definitivo: il primo ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione; il secondo invece si è vincolato al sodalizio di via Santa Colomba per un anno in più.

