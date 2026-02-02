Una vittoria sofferta, sudata, al termine di 90 minuti in cui si sono condensate tutte le virtù del Benevento: quelle di una squadra di qualità, di valore, ben organizzata, ma soprattutto quelle di un gruppo che quando serve sa spingersi oltre ogni limite, pur di non farsi sfuggire un successo che apre orizzonti illimitati. La Strega si è portata avanti, si è fatta rimontare dall’Atalanta Under 23, ha dato l’impressione di essere al tappeto, ma nella ripresa ha tirato fuori l’anima e ha firmato una delle rimonte più incredibili di questa stagione. E va detto che la formazione giallorossa in questo avvio di 2026 ha dimostrato di sapere ribaltare i risultati sfavorevoli anche nei momenti più complicati, ma quello fatto ieri a Caravaggio è qualcosa che va a finire nei segmenti della memoria da custodire più gelosamente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia