Esito per l’avviso assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato, di cinque posti di dirigente veterinario area B (filiera zootecnica e controllo sanitario prelievo venatorio) dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento. Esito della procedura con trasmissione graduatoria finale di merito formulata secondo l’ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e secondo i criteri di preferenza da normativa. Da ultimo presa d’atto delle risultanze dell’avviso pubblico, e validazione delle assunzioni e avviamento all’immissione in servizio per le prossime settimane.

