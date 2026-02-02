Storia a lieto fine. Ma sono state 24 ore di pura apprensione e paura in quel di Sant’Agata de’ Goti. Dal primo pomeriggio di Sabato si erano perse le tracce di un 14enne residente nella zona del Nord Isclero saticulano.

I genitori, in particolare, non vedendolo rientrare da scuola – il ragazzo frequenta il primo anno presso l’istituto di Istruzione Superiore de’ Liguri del medesimo Centro saticulano – si sono allertati tentando di rintracciare il figliolo. Ben presto si scoprirà, in realtà, che il ragazzo, apparentemente uscito la mattina per recarsi a scuola, in realtà non aveva raggiunto la fermata del bus sita non lontano dalla sua abitazione né si era presentato in aula.

