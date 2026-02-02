Mai come stavolta, le elezioni provinciali hanno innescato grande fermento nei partiti. Ovviamente, non si sottrae il Movimento 5 Stelle, con la denuncia, soprattutto da parte del gruppo territoriale Montesarchio-Valle Caudina, di un deficit di partecipazione e condivisione delle rarissime iniziative assunte. Ultima in ordine di tempo, la vicenda di una lista tra soggetti minori del centrosinistra. Avanti-Psi, Avs, “A testa alta” hanno diramato un comunicato a margine di un incontro cui ha preso parte anche qualche esponente pentastellato. Ma, gli esponenti caudini 5 Stelle rilevano: “Tale comunicato non è stato condiviso con nessun Gruppo Territoriale, così come nessuno ha legittimato Gabriele Iarrusso a rappresentare il MoVimento Sannita”. Iniziative, si legge nella nota divulgata, in netto contrasto con i Regolamenti Interni e prontamente segnalate al Coordinatore Regionale Salvatore Micillo.

