Pedopornografia: violenza sessuale online, 2 arresti, sequestri in tutta Italia

70

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Due arresti e quattro indagati. E’ il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale, che ha consentito di identificare e denunciare sei persone per violenza sessuale online, “a distanza” ai danni di minori, fenomeno noto come ‘live distant child abuse’.
Due uomini di 47 anni e 31 anni sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di “ingente materiale pedopornografico”. Anche a carico degli altri indagati, di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano, è stato rinvenuto e sequestrato un “importante quantitativo” di materiale informatico, che verrà sottoposto ad analisi per risalire a eventuali altri soggetti e per l’identificazione (in sinergia con le forze di polizia internazionali) dei minori coinvolti.
Sull’operazione si terrà una conferenza stampa in Procura a Milano, alla presenza del procuratore capo Marcello Viola, alle ore 11.30.

articolo precedenteGrammy 2026, il trionfo di Bad Bunny. ‘Wildflower’ di Billie Eilish canzone dell’anno
prossimo articoloAccordo tra principali circuiti di pagamenti Ue per accelerare su soluzioni sovrane

articoli collegatidagli autori