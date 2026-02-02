Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica: è quella che, dietro l’ipotesi accusatoria di omicidio aggravato, è stata eseguita in danno di due persone, zii affidatari di Alessandra, bimba di 4 anni deceduta nella notte tra il 13 e il 14 Dicembre 2024 a Tufino. Piccola che era stata data loro in affidamento, per l’appunto, dai Servizi sociali nel contesto di una situazione familiare non semplice contraddistinta, tra le altre, dalla separazione dei genitori (la mamma è originaria di Castelvenere).

